Кудрицький заперечує, що його звільнили через поганий захист енергооб'єктів
Володимир Кудрицький заявив, що його звільнення наглядовою радою з посади голови "Укренерго" не стосується питання захищеності підстанцій "Укренерго".
Про це він повідомив у свій публікації на Facebook.
За його словами, в.о. голови правління "Укренерго" призначений Олексій Брехт, який відповідає за експлуатацію, відновлення та розвиток високовольтної інфраструктури в енергокомпанії.
Також під час наглядової ради було ухвалене рішення про проведення конкурсу на заміщення посади голови компанії.
Кудрицький стверджує, що позачергове засідання наглядової ради (НР) ініціював він, бо переконаний, що питання зміни керівника "Укренерго" - повноваження виключно НР.
"Попри окремі повідомлення в медіа, рішення НР щодо мого звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій "Укренерго". Я представив членам наглядової ради детальний звіт щодо кожного об’єкту. І до нього у членів НР жодних запитань не було", - заявив очільник "Укренерго".
Кудрицький каже, що на підстанціях "Укренерго" побудовано понад 60 антидронових укриттів. На них не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки.
"Вони врятували десятки автотрансформаторів в цьому році. Це не означає, що після прильоту декількох десятків ракет енергосистема не відчує удару. Це означає, що ми зможемо швидко, за декілька днів, відновити її роботу", - зазначив він.
Крім того, за словами Кудрицького, останнім часом в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації "Укренерго".
"Я попросив пресслужбу зібрати ці публікації – вийшов пухленький каталог штучно поширених, майже ідентичних та бездоказових повідомлень, які спрямовані на руйнування іміджу компанії", - заявив колишній очільник енергокомпанії.
Кудрицький додав, що його наступник має бути обраним на прозорому публічному конкурсі й він впевнений, що досвід Олексія Брехта та команди "Укренерго" забезпечить належну підготовку енергосистеми до зими.
Нагадаємо:
Голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та її член Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького.
За рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" від 2 вересня, Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії.
Представники міжнародних фінансових організацій стурбовані можливим звільненням Володимира Кудрицького і закликають призупинити важливі управлінські рішення до формування наглядової ради "Укренерго".
Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) закликало наглядову раду НЕК "Укренерго" та президента Зеленського не поспішати із звільненням Володимира Кудрицького з посади очільника "Укренерго".
Економічна правда.