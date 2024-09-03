Кудрицький заперечує, що його звільнили через поганий захист енергооб'єктів

Володимир Кудрицький заявив, що його звільнення наглядовою радою з посади голови "Укренерго" не стосується питання захищеності підстанцій "Укренерго".

Про це він повідомив у свій публікації на Facebook.

За його словами, в.о. голови правління "Укренерго" призначений Олексій Брехт, який відповідає за експлуатацію, відновлення та розвиток високовольтної інфраструктури в енергокомпанії.

Також під час наглядової ради було ухвалене рішення про проведення конкурсу на заміщення посади голови компанії.

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Кудрицький стверджує, що позачергове засідання наглядової ради (НР) ініціював він, бо переконаний, що питання зміни керівника "Укренерго" - повноваження виключно НР.

"Попри окремі повідомлення в медіа, рішення НР щодо мого звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій "Укренерго". Я представив членам наглядової ради детальний звіт щодо кожного об’єкту. І до нього у членів НР жодних запитань не було", - заявив очільник "Укренерго".

Кудрицький каже, що на підстанціях "Укренерго" побудовано понад 60 антидронових укриттів. На них не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки.

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"Вони врятували десятки автотрансформаторів в цьому році. Це не означає, що після прильоту декількох десятків ракет енергосистема не відчує удару. Це означає, що ми зможемо швидко, за декілька днів, відновити її роботу", - зазначив він.

Крім того, за словами Кудрицького, останнім часом в анонімних телеграм-каналах і деяких ЗМІ була розгорнута кампанія з дискредитації "Укренерго".

"Я попросив пресслужбу зібрати ці публікації – вийшов пухленький каталог штучно поширених, майже ідентичних та бездоказових повідомлень, які спрямовані на руйнування іміджу компанії", - заявив колишній очільник енергокомпанії.

Кудрицький додав, що його наступник має бути обраним на прозорому публічному конкурсі й він впевнений, що досвід Олексія Брехта та команди "Укренерго" забезпечить належну підготовку енергосистеми до зими.

Нагадаємо:

Голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та її член Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького.

За рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" від 2 вересня, Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії.

Представники міжнародних фінансових організацій стурбовані можливим звільненням Володимира Кудрицького і закликають призупинити важливі управлінські рішення до формування наглядової ради "Укренерго".

Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) закликало наглядову раду НЕК "Укренерго" та президента Зеленського не поспішати із звільненням Володимира Кудрицького з посади очільника "Укренерго".

Економічна правда.