Минэнерго отрицает давление на "Укрэнерго" при увольнении Кудрицкого – FT

В Министерстве энергетики Украины считают заявления о том, что увольнение Владимира Кудрицкого с должности главы "Укрэнерго" происходило под давлением ведомства, частью компании по дискредитации министерства.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Газета пишет, что по словам нардепа Ярослава Железняка, некоторые члены правления "Укрэнерго" сообщили ему, что министр энергетики и Офис президента давили на них, чтобы они проголосовали за смену руководства.

Министерство энергетики Украины заявило, что решение было принято независимым советом компании, а обвинения в давлении были "частью кампании по дискредитации" министерства, пишет Financial Times.

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Ранее, председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниэль Доббени и его член Педер Андерсон подали заявления о досрочном прекращении полномочий на фоне увольнения Владимира Кудрицкого.

В совместном заявлении они назвали его увольнение "политически мотивированным" и заявили о политическом давлении на наблюдательный совет еще с начала работы в нем - с декабря 2021 года.

Напомним:

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Владимир Кудрицкий заявил, что его увольнение наблюдательным советом с должности главы "Укрэнерго" не касается вопроса защищенности подстанций "Укрэнерго".

Председатель наблюдательного совета "Укрэнерго" Даниэль Доббени и его член Педер Андерсон подали заявления о досрочном прекращении полномочий на фоне увольнения Владимира Кудрицкого.

По решению наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" от 2 сентября, Владимир Кудрицкий был уволен с должности главы компании.

Представители международных финансовых организаций обеспокоены возможным увольнением Владимира Кудрицкого и призывают приостановить важные управленческие решения до формирования наблюдательного совета "Укрэнерго".

Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) призвало наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" и президента Зеленского не спешить с увольнением Владимира Кудрицкого с должности главы "Укрэнерго".

Экономическая правда.