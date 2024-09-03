Члени наглядової ради "Укренерго", які були проти зняття Кудрицького, звільняються
Голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та її член Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького.
Про це йдеться у заяві, яке поширила пресслужба НЕК "Укренерго".
"Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника "Укренерго" є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього не має жодних обґрунтованих підстав", - йдеться у повідомленні.
За їх словами, з перших днів роботи в наглядовій раді "Укренерго" вони відчували політичний тиск і спостерігали спроби в обхід конкурсу призначити в правління компанії людей, "професійні якості яких викликали сумніви".
"Ми регулярно отримували звіти від менеджменту Компанії під час засідань про негативний вплив на репутацію Компанії анонімних джерел в соцмережах та тиск на співробітників з боку правоохоронних органів", - продовжили вони в заяві.
На їх думку, корпоративне управління "Укренерго" поставлено під сумнів і вони не бачать модливості продовжувати роботу в наглядовій раді.
"Порушення принципів корпоративного управління та прийняття рішення про звільнення її керівника без доказу неналежного управління є неприйнятним, і може позначитися на подальшій співпраці "Укренерго" з операторами-членами ENTSO-E", - додали вони.
Нагадаємо:
За рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" від 2 вересня, Володимира Кудрицького було звільнено з посади очільника компанії.
Представники міжнародних фінансових організацій стурбовані можливим звільненням Володимира Кудрицького і закликають призупинити важливі управлінські рішення до формування наглядової ради "Укренерго".
Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) закликало наглядову раду НЕК "Укренерго" та президента Зеленського не поспішати із звільненням Володимира Кудрицького з посади очільника "Укренерго".
Економічна правда.