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Міністр стратегічних галузей та голова ФДМУ подали заяви на звільнення

Вівторок, 3 вересня 2024, 17:30 - Артур Крижний , Українська правда

Верховна Рада отримала заяви на звільнення від міністра стратегічних галузей Олександра Камишіна та голови Фонду держмайна Віталія Коваля.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Крім того, Рада отримала відповідні заяви ще від міністра юстиції України Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Спікер додав, що усі заяви будуть розглянуті на одному з найближчих пленарних засідань парламенту.

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