У середу найбільше обмежень світла буде в другій половині доби
У середу 4 вересня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:
- 00:00 – 5:00 – одна черга відключень;
- 5:00 – 11:00 – дві черги відключень;
- 11:00 – 15:00 – одна черга відключень;
- 15:00 – 24:00 – дві черги відключень.
Зазначається, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.Реклама:
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло
У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла
Детальніше про черги відключень на інфографіку: