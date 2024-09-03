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У середу найбільше обмежень світла буде в другій половині доби

Вівторок, 3 вересня 2024, 17:57 - Артур Крижний

У середу 4 вересня графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Час застосування й обсяг обмежень будуть такими: 

  • 00:00 – 5:00 – одна черга відключень;
  • 5:00 – 11:00 – дві черги відключень;
  • 11:00 – 15:00 – одна черга відключень;
  • 15:00 – 24:00 – дві черги відключень.

Зазначається, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

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Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

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Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла

Детальніше про черги відключень на інфографіку:

 

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