Новости 28 августа: пакет налогов сократили, суд отпустил Кириленко под залог

О налогах. В правительственном законопроекте по повышению налогов снова отменили некоторые нормы: запланированный ресурс в 125 миллиардов гривен уменьшился в 4 раза - до 30 миллиардов.

О Кириленко. ВАКС отпустил главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко под 30 миллионов гривен залога.

О ГЭС. Угрозы прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет, подтоплений территории не будет.

О Покровске. В городе Покровск Донецкой области с понедельника перестанут работать банковские отделения.

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О Дурове. Суд завершил содержание под стражей Павла Дурова для проведения допроса и возможного предъявления обвинения.

О графиках света. В четверг 29 августа графики отключения света будут применять в течение всех суток.

В четверг с 15:00 до 22:00 будут выключать до трех групп потребителей одновременно, что означает отключение до половины потребителей в каждом регионе.

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