У четвер в окремі години вимикатимуть до половини споживачів – "Укренерго"

У четвер з 15:00 до 22:00 вимикатимуть до трьох груп споживачів одночасно, що означає відключення до половини споживачів у кожному регіоні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"З 15:00 до 22:00 прогнозується відключення трьох черг одночасно", - йдеться у повідомленні.

В інші години доби будуть застосовуватись дві черги відключень, - одночасне вимкнення до третини споживачів.

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Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень. Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго. Реклама: Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла Детальніше про черги відключень на інфографіку:

Нагадаємо:

У четвер 29 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

Економічна правда.