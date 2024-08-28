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Загрози прориву Київської ГЕС та підтоплення територій немає – "Укргідроенерго"

Середа, 28 серпня 2024, 15:26 - Артур Крижний

Загрози прориву дамби для Київської ГЕС немає, підтоплень території не буде.

Про це повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, пише пресслужба енергокомпанії.

"На сьогодні йде розбір завалів після ракетного удару, ми не можемо поки оцінити усі технічні наслідки, що ми втратили і який потрібен термін відновлення. Але загрози прориву дамби для Київської ГЕС немає, підтоплень не може бути", - зазначи він.

Водночас під час атаки на станцію жоден співробітник не постраждав. 

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Також повідомляється, що "Укргідроенерго" втратило понад 40% генерації. По станціях компанії з початку повномасштабного вторгнення було завдано близько 130 ударів.

Нині втрачено Каховську ГЕС, Дніпровська ГЕС не працює. Інші ГЕС та ГАЕС компанії наразі перебувають в процесі відновлення.

Нагадаємо:

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Після атаки росіян 26 серпня Київська ГЕС не зазнала критичних ушкоджень.

Ракети й безпілотники під час атаки росіян по Україні 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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