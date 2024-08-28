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ВАКС відпустив голову АМКУ Кириленка під 30 мільйонів застави 

Середа, 28 серпня 2024, 12:50 - Віктор Волокіта
 
фото: ЦПК

28 серпня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, підозрюваного у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. 

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та НАБУ.

Суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП, про тримання під вартою та застосував до високопосадовця запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30,28 млн грн.

Як йдеться в повідомленні, прокурор не погоджується із вказаним рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку до Апеляційної палати ВАКС.

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Нагадаємо:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила Вищий антикорупційний суд взяти голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка під варту із заставою у понад 121 млн грн.

Детективи НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку.

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Серед набутого майна:

  • 7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;
  • будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;
  • 2 гаражних бокси;
  • 6 машино-місць;
  • 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
    автомобіль "ВМW Х3".

Загальна вартість активів - 61,7 млн грн, при цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок, заявили в САП.

Економічна правда 

прокуратура НАБУ
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