Суд звільнив Павла Дурова з-під варти, але є нюанс

Суд завершив утримання під вартою Павла Дурова для проведення допиту та можливого висунення обвинувачення.

Про це повідомляє французьке видання BFMTV.

За інформацією BFMTV, слідчий суддя завершив утримання під вартою Павла Дурова для проведення першого допиту та можливого висунення обвинувачення.

Після майже чотирьох днів утримання під вартою Павла Дурова, засновника Telegram, було нарешті передано до суду 28 серпня, повідомляє BFMTV, підтверджуючи інформацію AFP.

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Його було затримано в суботу, 24 серпня, після приземлення літака в Ле-Бурже. Він потрапив під слідство через недостатню модерацію в месенджері, який має близько мільярда користувачів у всьому світі.

Видання нагадує, що його затримали через недостатню співпрацю платформи з владою під час розслідувань, що стосуються незаконного контенту.

З майже мільярдом користувачів по всьому світу, Telegram також виконує функцію соціальної мережі завдяки публічним каналам, які можуть мати сотні тисяч підписників.

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Нагадаємо:

Французькі правоохоронці висунули Дурову звинувачення у 12 злочинах у Telegram.

Макрон запевнив, що рішення про затримання засновника Telegram Дурова не є політичним.

Toncoin обвалився і втратив 2,7 мільярда капіталізації після новин про арешт засновника месенджера Telegram Павла Дурова.

Економічна правда.