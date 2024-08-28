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Урядовий пакет податків сильно скоротили: принесе у 4 рази менше коштів

Середа, 28 серпня 2024, 13:24 - Артур Крижний

В урядовому законопроєкті з підвищення податків знову скасували деякі норми: запланований ресурс у 125 мільярдів гривень зменшився у 4 рази - до 30 мільярдів.

Про це повідомляє голова Комітету з питань фінансів Верховної Ради Данило Гетманцев.

Так, за результатами робочої групи по податковому законопроєкту вирішили, що підвищення військового збору буде обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан.

Крім того, військовий збір буде прямувати через спецфонди виключно на фінансування ЗСУ. 

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Водночас за категоричною позицією Мінфіну та НБУ податок на прибуток банків у 50% прибрали.

Крім того, відмовилися від 1% військового збору для юросіб на єдиному податку третьої групи. 

"Дещо уточнили авансовий внесок з АЗС. А збільшення ставки податку на прибуток фінустанов підвищимо на майбутнє, а не на 2024 рік як пропонувалося", - заявив Гетманцев.

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За його словами, всі зміни погоджені Мінфіном.

"Врешті планований ресурс у 125 млрд.грн. розтанув до 30,1 млрд", - додав Гетманцев.

Нагадаємо:

У новій версії податкового законопроєкту прибрали деякі пункти оподаткування і додали нові - 50% податку на прибуток для банків на 2024 рік та підвищення його до 25% для небанківських фінкомпаній.

Міністерство фінансів знизило очікування надходжень від законопроєкту №11416-д про підвищення податків зі 125 млрд грн до 57,5 млрд.

Економічна правда.

податки уряд
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