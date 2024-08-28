У четвер графіки відключення світла діятимуть усю добу
У четвер 29 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом усієї доби.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"29 серпня заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби", - йдеться у повідомленні.
З графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго.
Зазначається, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Водночас скільки черг відключатимуть одночасно не повідомляють.
Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.Реклама:
Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.
Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло
У Yasno пояснили, як працюють черги відключення світла
Детальніше про черги відключень на інфографіку:
Економічна правда.