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У Покровську з понеділка закриваються відділення банків – голова ОВА

Середа, 28 серпня 2024, 15:56 - Артур Крижний

У місті Покровськ Донецької області з понеділка перестануть працювати банківські відділення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати", - заявив він.

За його даними, у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей.

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"Всі вони повинні евакуюватися до більш безпечних регіонів України", - вважає голова ОВА.

Нагадаємо:

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розпорядився посилити комендантську годину в Покровській громаді та в самому місті Покровську.

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Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк 19 серпня зазначив, що, враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію

Економічна правда.

війна банки
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