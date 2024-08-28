У Покровську з понеділка закриваються відділення банків – голова ОВА

У місті Покровськ Донецької області з понеділка перестануть працювати банківські відділення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати", - заявив він.

За його даними, у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей.

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"Всі вони повинні евакуюватися до більш безпечних регіонів України", - вважає голова ОВА.

Нагадаємо:

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розпорядився посилити комендантську годину в Покровській громаді та в самому місті Покровську.

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Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк 19 серпня зазначив, що, враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію.

Економічна правда.