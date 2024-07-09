Новости 9 июля: пострадавшие семьи в "Охматдете" получат выплаты, масштабные отключения света в России

О Ukraine Facility. Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко подписала Финансовое соглашение между Украиной и Евросоюзом, которое регулирует получение грантовой помощи в рамках Ukraine Facility в размере €5,27 млрд в течение следующих 4-х лет.

О кэшбеке. Кабинет министров утвердил проект закона, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, касающиеся реализации программы кэшбека.

Об "Охматдет". В результате атаки 8 июля на территории "Охматдета" были разрушены две подстанции, энергетики подключили больницу к мобильным трансформаторам.

Пострадавшие семьи в "Охматдите" смогут получить помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи.

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Фандрейзинговая платформа United24 и monobank закрыли сбор на 250 млн грн для детской больницы "Охматдет" в Киеве.

Энергетики ДТЭК устанавливают три трансформаторные подстанции, чтобы полностью запитать "Охматдет".

Об отключении света в России. На юге России более 500 тысяч человек остались без электричества: все из-за аномальной жары, плановых ремонтов и удара украинских дронов по электроподстанции.

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Об отключении света в Украине. В среду 10 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

Эксклюзивы ЭП.

Насколько мобильные сети готовы к отключениям электроэнергии, почему во время отсутствия света ухудшается качество соединения и как даже в условиях длительного блэкаута постоянно оставаться на связи?