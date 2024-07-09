У Росії понад 500 тисяч росіян залишилися без світла: чи є слід українських дронів

На півдні Росії понад 500 тисяч людей залишилися без електрики: все через аномальну спеку, планові ремонти та удар українських дронів по електропідстанції.

Про це повідомляє російське The Moscow Times.

За даними Міненерго РФ, вимкнення електропостачання вже торкнулося понад 325 тисяч осіб у Краснодарському краї і 226 тисяч у Ростовській області. У відомстві пояснили це "високим сезонним споживанням, викликаним літніми температурними максимумами".

Водночас влада Ростовської області повідомила про низку аварій на об'єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема, за словами губернатора Василя Голубєва, аварія сталася на Новочеркаській ГРЕС.

Реклама:

Крім того, на ситуацію вплинув плановий ремонт одного з блоків Ростовської атомної електростанції, а також аварійний ремонт блоків Ростовської ТЕЦ-2 і Волгодонської ТЕЦ-2. Це призвело до втрати близько 1 тис. МВт.

Також, за даними влади Ростовської області, внаслідок атаки українських безпілотників було виведено з ладу електропідстанцію в Родіоново-Несветайському районі регіону.

"За попередньою оцінкою фахівців, на її відновлення знадобиться до 3-х діб. Тому поки в області зберігається необхідність введення режиму тимчасових відключень", - зазначив Голубєв.

Реклама:

Економічна правда.