United24 і monobank зібрали чверть мільярда на підтримку "Охматдиту" після атаки РФ

Фандрейзингова платформа United24 і monobank закрили збір на 250 млн грн для дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це повідомив співвласник mono Олег Гороховський у Telegram.

Зазначається, що до збору долучилися 250 000 українців.

В повідомленні йдеться, що кошти вдалося зібрати за 22 години.

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В United24 повідомили, що збір на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдиту" став найшвидшим серед зборів, проведених платформою та monobank.

Кошти збирали на відновлення "Охматдиту" після того, як російська ракета повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири.

Нагадаємо:

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Учасники ініціативи UNITED24 і monobank на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" зібрали вже 140 млн грн при заявленій цільовій сумі 200 млн грн, хоча ініціативу оголосили лише ближче до вечора в понеділок.

Внаслідок ракетного удару росіян у Києві зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", є загиблі та постраждалі.