Графіки відключення світла у середу: у 4 областях є ймовірність більших обмежень

У середу 10 липня графіки відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"10 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж дня.

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У разі змін енергетики додатково про це повідомлять.

Нагадаємо:

Орієнтовно, у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків.

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Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Якщо росіяни повністю припинять обстріли енергетики, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

Економічна правда.