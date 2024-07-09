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Родини, які постраждали від атаки по "Охматдиту", отримають виплати - Шмигаль

Вівторок, 9 липня 2024, 14:55 - Артур Крижний

Уряд виділив 100 мільйонів на відновлення "Охматдиту", а постраждалі родини зможуть отримати допомогу у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті", - заявив він.

Крім того, кожній родині з дітьми, яка постраждала від атаки 8 липня по "Охматдиту", буде виділена разом з ЮНІСЕФ допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини, додав Шмигаль.

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Нагадаємо:

Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога.

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Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі. 

UNITED24 і monobank зібрали 100 млн грн. на підтримку дитячої лікарні "Охматдит" за три години.

Економічна правда.

Охматдит виплати уряд
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