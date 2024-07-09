Україна підписала угоду з ЄС про 5,27 мільярда євро в рамках Ukraine Facility

Перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко підписала Фінансову угоду між Україною та Євросоюзом, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі €5,27 млрд протягом наступних 4-х років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки з посиланням на відповідне рішення про залучення грантової підтримки від ЄС, яке було прийнято на засіданні уряду минулого тижня.

"Підписання угоди щодо залучення грантової підтримки на €5,27 млрд протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки.

Це остання угода яка необхідна для того, щоб повністю запустилася програма Ukraine Facility", — зазначила Юлія Свириденко.

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У пресслужбі також повідомили, що всього бюджетна підтримка в рамках першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, складає 38,27 млрд євро.

Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

Нагадаємо:

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Міжнародні резерви України станом на 1 липня, за попередніми даними, становили 37,9 млрд дол. США. У червні вони знизилися на 2,9%, або на $1,14 млрд.

Економічна правда