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Енергетики почали встановлювати три підстанції, щоб заживити "Охматдит"

Вівторок, 9 липня 2024, 18:23 - Артур Крижний

Енергетики ДТЕК  встановлюють три трансформаторні підстанції, щоб повністю заживити "Охматдит".

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Енергетики ДТЕК в ці хвилини встановлюють три трансформаторні підстанції, щоб повністю заживити Охматдит", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в лікарню.

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Нагадаємо:

Внаслідок атаки 8 липня на території "Охматдиту" було зруйновано дві підстанції, енергетики під'єднали лікарню до мобільних трансформаторів.

Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".

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Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога.

Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі. 

Економічна правда.

енергетика електроенергія Охматдит
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