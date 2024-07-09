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ДТЕК: на території "Охматдиту" повністю зруйновані дві підстанції

Вівторок, 9 липня 2024, 13:54 - Артур Крижний

Внаслідок атаки 8 липня на території "Охматдиту" було зруйновано дві підстанції, енергетики під'єднали лікарню до мобільних трансформаторів.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Якщо говорити про Охматдит — на території цієї лікарні було дві підстанції, вони повністю зруйновані. Від них живилася вся інфраструктура лікарні, тому вчора ми оперативно надавали допомогу у встановленні мобільних трансформаторних підстанцій, для того, щоб заживити по тимчасовій схемі ті приміщення лікарні, які потребують цього, вони працювали вчора на генераторах там, певні приміщення заживлювали", - розповів він.

За словами Сахарука, потрібно буде відновлювати й підстанції й багато обладнання, оскільки це була інфраструктура лікарні. Визначати етапи відновлення будуть з місцевою владою.

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Нагадаємо:

Уранці 8 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла в небо бомбардувальники-ракетоносці Ту-95 з аеродрому "Оленя".

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти запустили по Україні ракети і КАБи − по всій країні лунала повітряна тривога.

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Внаслідок ракетного удару росіян 8 липня у Києві було зафіксовано влучення у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", там є постраждалі. 

Крім того, у Києві внаслідок російської атаки повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції ДТЕК.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Охматдит
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