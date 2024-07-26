У Раді не відмовляються від ідеї підвищення ПДВ

Верховна Рада може повернутися до ідеї підвищення ставки податку на додану вартість у пошуку можливостей наповнити державний бюджет, якому до кінця року не вистачає пів трильйона гривень.

Про це у подкасті ЕП "Хроніки економіки" розповіла голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

У перших варіантах підвищення податків, які розробляло Міністерство фінансів, фігурувало підвищення ПДВ. Проте в остаточному варіанті відомство відмовилось від цього на користь підвищення ставок військового збору.

За словами Підласої, таке рішення було політичним. Проте підвищення ПДВ має низку переваг: це не новий податок, тож його легко адмініструвати, а також підвищення ставки на 2-4 відсоткових пункти дасть відчутний ефект. ПДВ є бюджетоутворюючим податком, імпортний і внутрішній ПДВ цьогоріч планово принесуть щонайменше 788 мільярдів гривень.

Реклама:

"Мій особистий політичний прогноз: ми ще повернемося до ідеї з підвищенням ПДВ. Потрібно розуміти, що та пропозиція, яку ми обговорюємо зараз, ще зазнає змін. Народні депутати не проголосують повністю версію уряду. Я не кажу, що це дозволить повністю відмовитися від підвищення військового збору", – зазначила голова бюджетного комітету.

Вона додала, що серед пропозицій Мінфіну, які у Раді можуть переглянути – податок на солодку воду, який очікувано принесе всього 7 мільярдів на рік, але який буде складно адмініструвати, а також питання щодо оподаткування імпортним ПДВ посилок вартістю до 150 євро.

Також доступна скорочена текстова версія: "Ми ще повернемося до ідеї підвищення ПДВ". Голова бюджетного комітету Підласа про перегляд податків

Реклама:

Детальніше про зміни читайте у матеріалі: Треба фінансувати війну. Які податки зростуть

Нагадуємо:

До кінця року бюджету не вистачає пів трильйона гривень для фінансування сектору оборони. Як наслідок, уряд Мінфін розробив проєкт змін до бюджету на відповідну суму.

Наповнювати бюджет планують з чотирьох основних джерел: 125 млрд грн з підвищення та запровадження нових податків, 126 млрд грн від заощадження на обслуговуванні і погашенні державного боргу, 160 млрд грн – від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), 89 млрд грн – перевиконання існуючих податків і зборів.

Пропонується збільшити ставку військового збору з 1,5% до 5% для фізосіб, запровадити військовий збір для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу, запровадити військовий збір для ФОПів першої, другої та четвертої груп у розмірі 800 грн на місяць, запровадити військовий збір для ФОПів третьої групи у розмірі 1% від доходу.

Такий підхід викликав критику. 13 аналітичних центрів запропонували Кабінету міністрів підвищити ПДВ, а не військовий збір. Початкова пропозиція уряду передбачала підвищення ставки ПДВ з 20% до 22-23%, військового збору – з 1,5% до 5%. Крім того, очікувалося, що останній сплачуватимуть і фізособи-підприємці.

У Мінфіні вважають, що пропонують найбільш м'який варіант фінансування додаткових військових потреб серед усіх можливих. Передбачалося, що бюджетний та податковий законопроєкти ухвалять в обох читаннях у липні, проте 23 липня у роботі українського парламенту оголосили перерву до серпня.