На Південноукраїнській АЕС замінили гендиректора, попередника перевели в "Енергоатом"

Вячеслав Стоянов

З 25 липня на посаду генерального директора філії ВП "Південноукраїнська АЕС" переведено Вячеслава Стоянова.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Як йдеться в повідомленні, попередній очільник підприємства Ігор Полович переведений на посаду виконавчого директора з виробництва та ремонтів АТ "НАЕК "Енергоатом".

Як повідомили в пресслужбі, новий очільник філії "ВП "ПАЕС" Вячеслав Стоянов має технічну та економічну освіту.

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Останні два роки Вячеслав Стоянов працював головним інженером – першим заступником генерального директора філії "ВП "Рівненська АЕС".

Нагадаємо:

Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило відключення енергоблока на Південноукраїнській АЕС минулого тижня через проблему з трансформатором.

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Раніше, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявляв про три загоряння трансформаторів струму на Південноукраїнській АЕС, що призвело до тимчасового погіршення ситуації з обмеженнями світла.

Згодом, під час години запитань до уряду у Верховній Раді, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що інформація про загоряння трансформаторів на Південноукраїнські АЕС та відключення енергоблоку - неправда і російський наратив.

"Центр протидії дезінформації вже висловив позицію, що це все є фейк, і найцікавіше, знаєте, що спочатку ця інформація з'явилася на російських каналах", - заявив він.

"Потім експертам воно залетіло в український медіапростір. Ну, це неправда, блок мережі працює. Питання в тому, для чого це робиться", - продовжив Галущенко.

Після цього, народний депутат Ярослав Железняк звернувся із запитом про ситуацію на ПАЕС до "Укренерго" і отримав повністю протилежну відповідь. Але Міненерго повторно випустило спростування.

Економічна правда