ЄС передав перші 1,5 мільярда євро з прибутків від заморожених росактивів для України

У Європейському союзі оголосили про передачу Україні траншу у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів.

Про це у Twitter (X) написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

За словами фон дер Ляєн, гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.

"Немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя", – підкреслила вона.

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Оновлено від 13:23. В окремій заяві пресслужба Єврокомісії уточнила, що гроші будуть спрямовані через Європейський фонд миру та фонд підтримки військового потенціалу України, а також на відновлення країни.

Кошти Європейського фонду миру використовують як компенсації країнам ЄС за постачання військової допомоги Україні.

У Єврокомісії нагадали, що в межах запроваджених проти РФ санкцій були заморожені активи Центрального банку Росії, що знаходяться на території ЄС, що призвело до накопичення прибутків.

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За пропозиціями Єврокомісії та високого представника Жозепа Борреля Рада ЄС ухвалила пакет правових актів, що дозволяють використовувати ці прибутки від заморожених активів РФ на користь України.

Нагадаємо, Євросоюз у червні погодив використання частини надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Рішення схвалили попри опір Угорщини.

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель говорив, що, окрім першого траншу, до кінця року буде скерований ще 1 мільярд євро на закупівлю зброї для України.

Повідомлялося, що гроші підуть не на відшкодування державам ЄС витрачених на закупівлю зброї коштів, а на пряму закупівлю обладнання, такого як боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Чверть суми піде на закупівлі в української промисловості.

Європейська правда.