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Найскладніший період літа в енергетиці уже позаду - "Укренерго"

П'ятниця, 26 липня 2024, 16:48 - Артур Крижний

Найскладніший період літо в українській енергосистемі  уже позаду, ситуація покращилася.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише пресслужба компанії.

"У нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа уже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася", - заявив Кудрицький.

Це пов’язано з тим, що спала аномальна спека, і відтак – зменшилося споживання електроенергії. 

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Також допомогло пом'якшити дефіцити завершення ремонтів певної частки енергооб'єктів, які додають потужності енергосистемі та скорочують дефіцит.

"Тому замість складного режиму 3-4 черги – ми маємо 1-2, які застосовуються залежно від часу. В деякі години дефіцит можу бути менший, в деякі – трохи більший. А в деякі – ми навіть маємо можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання", - додав Кудрицький.

Голова енергокомпанії пояснив, що якщо не буде нових масштабних пошкоджень електростанцій, то ситуація матиме тенденцію до покращення.

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Нагадаємо:

Загальна ситуація в енергосистемі України покращилася, але ремонти її об'єктів тривають - Шмигаль.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
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