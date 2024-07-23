Новости 23 июля: Кабмин отклонил петицию Нацстратегии доходов, Венгрия будет блокировать средства для Украины

О "Лукойле". Усиление санкций против российского "Лукойла" в июне не повлияли на объемы транзита нефти через Украину.

Венгрия будет блокировать выплату Украине €6,5 млрд из Европейского фонда мира, пока Киев не разрешит российскому "Лукойлу" транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию.

О Нацстратегии доходов. Правительство ответило на петицию с призывом пересмотреть и изменить Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы.

О гранте от США. Кабинет министров 23 июля принял решение о привлечении гранта на 3,9 млрд долларов США от Соединенных Штатов Америки.

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О синей ветке метро. Подольская окружная прокуратура объявила подозрение о служебной халатности двум должностным лицам Киевского метрополитена из-за затопления синей ветки между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

О горючем из РФ. Правительство России возвращает запрет на вывоз из страны бензина, ведь на оптовом рынке цены взлетели на десятки процентов с начала года и возник дефицит марки Аи-95.

Об энергетике. Компания ДТЭК до октября планирует вернуть в работу 60-70% генерации, которую она потеряла в результате российских массовых обстрелов весной этого года.

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В среду 24 июля графики отключения света будут применять все сутки, но энергетики будут применять до двух очередей отключений.

Эксклюзивы ЭП.

Компания MYBRO производит электромотоциклы с 2018 года, а с началом большой войны поставляет модели еще и для ВСУ. Однако из-за проблем с кадрами в Украине производство придется перенести в США.

Условия обязательного страхования автомобиля вскоре изменятся. Как именно и что влияет на его стоимость?