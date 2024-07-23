Новости 23 июля: Кабмин отклонил петицию Нацстратегии доходов, Венгрия будет блокировать средства для Украины
О "Лукойле". Усиление санкций против российского "Лукойла" в июне не повлияли на объемы транзита нефти через Украину.
Венгрия будет блокировать выплату Украине €6,5 млрд из Европейского фонда мира, пока Киев не разрешит российскому "Лукойлу" транзит нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию.
О Нацстратегии доходов. Правительство ответило на петицию с призывом пересмотреть и изменить Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы.
О гранте от США. Кабинет министров 23 июля принял решение о привлечении гранта на 3,9 млрд долларов США от Соединенных Штатов Америки.
О синей ветке метро. Подольская окружная прокуратура объявила подозрение о служебной халатности двум должностным лицам Киевского метрополитена из-за затопления синей ветки между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".
О горючем из РФ. Правительство России возвращает запрет на вывоз из страны бензина, ведь на оптовом рынке цены взлетели на десятки процентов с начала года и возник дефицит марки Аи-95.
Об энергетике. Компания ДТЭК до октября планирует вернуть в работу 60-70% генерации, которую она потеряла в результате российских массовых обстрелов весной этого года.
В среду 24 июля графики отключения света будут применять все сутки, но энергетики будут применять до двух очередей отключений.
Эксклюзивы ЭП.
Бесшумные и незаметные. Как в Одессе изготавливают электромотоциклы для военных
Компания MYBRO производит электромотоциклы с 2018 года, а с началом большой войны поставляет модели еще и для ВСУ. Однако из-за проблем с кадрами в Украине производство придется перенести в США.
Как выбрать "автогражданку" и от чего зависит стоимость полиса
Условия обязательного страхования автомобиля вскоре изменятся. Как именно и что влияет на его стоимость?