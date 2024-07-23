Уряд ухвалив умови гранту від США на $3,9 млрд на зарплати та соцпідтримку 

Кабінет міністрів 23 липня ухвалив рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів США від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що кошти надійдуть через структури Світового банку.

"Уряд направить ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки. Очікуємо на надходження цього гранту вже найближчим часом", - розповів Шмигаль.

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Він також нагадав, що міжнародний депозитарій Euroclear у Бельгії, де зберігається значна частина заморожених російських активів, обіцяє зробити перший внесок майже 1,5 млрд євро вже цього місяця.

"Кошти підуть на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та на розвиток нашого ОПК", - уточнив Шмигаль.

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Україна досі претендує на конфіскацію всіх заморожених російських активів і 50 мільярдів доларів – це лише перший крок.

Економічна правда