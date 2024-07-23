Посадовцям метро Києва оголосили підозру через затоплення синьої гілки

Подільська окружна прокуратура оголосила підозру про службову недбалість двом посадовцям Київського метрополітену через затоплення синьої гілки між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Про це повідомляє пресслужба Київської прокуратури.

Так, підозри отримали начальник служби колії, тунельних споруд і будівель Сидоренко Володимир та головний інженер Віктор Вигівський, кажуть джерела УП в правоохоронних органах.

Досудове розслідування встановило, що неналежне виконання посадових обов’язків зазначеними працівниками спричинило розгерметизацію тунелю, виникнення тріщин у стінах та подальше підтоплення на ділянці київського метро в межах Оболонсько-Теремківської лінії.

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Посадові особи не здійснювали належного огляду тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями, що призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями "Деміївська" та "Либідська". Це спричинило утворення сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу, що зрештою призвело до поступового руйнування окремих елементів тунелів.

Унаслідок цього лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 млн грн, а КП "Київський метрополітен" через закриття станцій метро недоотримало доходи на суму майже 26 млн грн.

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Нагадаємо:

Аварійна ситуація, яка виникла між станціями "Деміївська" та "Либідська", сталася через недотримання технологій будівництва 15 років тому.

На будівельному майданчику між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів "синьою" лінією метро на початку осені 2024 року.

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.

Київська міська державна адміністрація заклала 400 мільйонів гривень у бюджеті міста на ремонт ділянки тунелю метрополітену між станціями "Либідська" і "Деміївська".

Роботи з реконструкції тунелю київського метро між станціями синьої гілки "Либідська" та "Деміївська" виконані на 40%.

Раніше повідомлялось, що ремонтні роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Рух поїздів на шести станціях мають відновити вже влітку.

У Києві з 8 грудня 2023 року через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

У грудні 2023 року в КМДА заявляли, що завершити відновлювальні роботи та відновити рух між "Либідською" та "Деміївською" планується протягом шести місяців.

Економічна правда.