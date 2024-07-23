ДТЕК втратив 90% генерації через обстріли, але планує повернути більшість до жовтня

Компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Про це сказав виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV".

"Ми втратили 90% генерації, плануємо відновити 60-70%. За власні кошти а також коштом старого обладнання, яке знімається зі станцій у Європі.", - зазначив він.

Сахарук розповів, що на всіх електростанціях ДТЕК немає жодного даху або стіни. І за низьких температур обладнання, навіть яке відновлять, не буде працювати.

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