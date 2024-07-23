Санкції проти "Лукойла" не вплинули на обсяги транзиту нафти через Україну - Чернишов 

FACEBOOK ОЛЕКСІЙ ЧЕРНИШОВ

Посилення санкцій проти російського "Лукойла" в червні не вплинули на обсяги транзиту нафти через Україну.

Про це заявив голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов на Zoom-зустрічі з інвесторами 22 липня, пише Forbes Ukraine.

"Загальний транзит нафти в липні – стандартний, якщо порівнювати об’єми з минулими місяцями, і в ньому немає нафти Лукойла", – відповів Чернишов на питання одного з інвесторів: "яким ви бачите розвʼязання проблеми щодо транзиту в Угорщину та Словаччину?".

"Україна не може транспортувати нафту "Лукойла", але об’єми загального транзиту залишаються незмінними", – підкреслив керівник "Нафтогазу"

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"Ми не думаємо, що в Європі є ризик дефіциту [нафти], – каже він. – Це більше політичне питання".

"Якщо нинішні постачальники нафти не потраплять під санкції, Україна може продовжувати транзит", – додав очільник "Нафтогазу".

Нагадаємо:

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"Лукойл" припинив транспортування нафти в Угорщину з кінця червня 2024 року після того, як РНБО розширила проти нього санкції.

Ні Угорщина, ні Словаччина не зіткнуться з дефіцитом пального після того, як Україна заборонила транзит нафти "Лукойла" до Східної Європи, але ціни на їх АЗС можуть зрости.

Угорщина та Словаччина звернулись до ЄС з проханням допомогти переконати Україну відновити транзит великого російського постачальника нафти "Лукойл" до Східної Європи.

Словаччина погрожує припиненням постачання пального, Угорщина – зупинкою експорту електрики.

Економічна правда