Угорщина блокуватиме мільярди євро від ЄС для України через заборону на транзит "Лукойла"

Угорщина блокуватиме виплату Україні €6,5 млрд з Європейського фонду миру, доки Київ не дозволить російському "Лукойлу" транзит нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтервʼю телеканалу ATV News.

Поки Україна не зніме заборону, слід забути про виплату €6,5 млрд з Європейського фонду миру, сказав Сіярто.

"Я чітко дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішене Україною, про виплату 6,5 мільярдів євро компенсації за зброю з Європейського фонду миру слід забути", - зазначив він.

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Угорщина та Словаччина купують відповідно 33% та 40-45% сирої нафти у російського "Лукойлу" транзитом через Україну, зазначив Сіярто.

Нагадаємо:

Угорщина та Словаччина звернулись до ЄС з проханням допомогти переконати Україну відновити транзит великого російського постачальника нафти "Лукойл" до Східної Європи.

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"Лукойл" припинив транспортування нафти в Угорщину з кінця червня 2024 року після того, як РНБО розширила проти нього санкції.

Ні Угорщина, ні Словаччина не зіткнуться з дефіцитом пального після того, як Україна заборонила транзит нафти "Лукойла" до Східної Європи, але ціни на їх АЗС можуть зрости.

Економічна правда.