У середу енергетики менше обмежуватимуть споживання електроенергії

У середу 24 липня графіки відключення світла будуть застосовувати усю добу, але енергетики застосовуватимуть до двох черг відключень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"24 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", - йдеться у повідомленні.

З 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень.В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно, що менше, ніж у вівторок (в окремі години обмежували до трьох черг одночасно).

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Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

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Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло