Безшумні і непомітні. Як в Одесі виготовляють електромотоцикли для військових

Історія українського електромотоцикла MYBRO розпочалася з гаража, де підприємець з двома вищими освітами Денис Дімов вирішив зібрати собі мотоцикл на електротязі з китайських запчастин. Результат задовольнив одесита і він вирішив масштабувати проєкт.

За кілька років Денис найняв команду інженерів та конструкторів, які розробили дизайн та софт для кількох моделей електроскутерів та електромотоциклів. Провідна версія останніх може розганятися до 200 км/год та проїжджати на одному заряді до 400 км.

Після початку великої війни підприємець зосередився на випуску електромотоциклів для військових, які постачає за собівартістю.

Від невеликої майстерні до конструкторського бюро

Перший зібраний власноруч мотоцикл наштовхнув Дімова на думку, що такий транспорт може бути цікавий ще комусь. Півтора року він обдумував можливість запуску бізнесу в класичному одеському стилі: "купив там, продав тут".

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"У 2017 році я замовив контейнер нових електромотоциклів з Китаю. Більша частина з них прибула в неробочому стані. Для мене це стало шоком. Тоді я був підприємцем-початківцем і вклав у цю справу більшу частину капіталу. Я зрозумів, що потрібно навчитися складати мотоцикли самому або шукати майстрів", – розповідає підприємець.

Передусім Дімов зайнявся відновленням партії бракованих електромотоциклів з Китаю. Так виникла невелика майстерня. "Згодом ми почали оптимізовувати батареї, програмне забезпечення, конструкцію", – пригадує він.

У 2018 році підприємець презентував прототип кросового (призначеного для змагань) мотоцикла, на якому взяв участь в аматорських змаганнях. Так виник бренд MYBRO. Невеликий цех працював як центр великовузлового збирання, де з китайського "заліза" складали скутери та електромотоцикли.

У компанії розробили три моделі електроскутера та дві – електромотоциклів. Провідна версія електромотоцикла може розвивати швидкість до 200 км/год і проїжджати до 400 км на одному заряді батареї в міському режимі.

Цивільна модель електромотоцикла фото MYBRO

Підприємець інвестував близько 150 тис дол у виробництво в Одесі, яке працює у форматі конструкторського бюро. "Кошти інвестували не у велике промислове обладнання, а в лабораторне обладнання, яке використовують у конструкторських бюро: точна мікроелектроніка, 3D-друк, фрезерні і токарні станки", – каже засновник MYBRO.

За короткий час майстерня підприємця налагодила співпрацю з відомими українськими ритейлерами як сервісний центр: у 2019 році – з мережею "Фокстрот", згодом – з "Алло". "Вони продавали китайські електроскутери. Половина з них приїжджала в несправному стані, а ми їх ремонтували", – пояснює Дімов.

У тому ж році компанія почала співпрацювати із стартапом Zelectra, який залучив австрійське фінансування для запуску шерингового сервісу електросамокатів в Україні. "Ми зібрали 350 електромопедів, розробили програмне забезпечення для віддаленого керування цим транспортом", – пригадує підприємець.

У 2020 році до компанії звернулися представники мережі "Сільпо" із запитом на розробку електроскутера для служби доставки. Через рік замовник призупинив проєкт, але Дімов продовжив розробляти цю модель скутера.

Модель для служби доставки фото MYBRO

"У січні 2022 року "Сільпо" повернулося до цього проєкту, але через два місяці почалася війна і все знову згорнули. Ми продовжили працювати над розробкою скутера і у 2023 році вже мали прототип. Розробили класну модель, яка заряджається за півтори години і має 140 кілометрів запасу ходу", – зазначає підприємець.

50 таких електроскутерів згодом замовила "Нова пошта".

Електромотоцикл для ЗСУ

У 2022 році до майстерні MYBRO почали звертатися із запитами на розробку електромотоцикла для виконання бойових завдань на фронті. Інженери та конструктори зосередилися на цій потребі і від початку великої війни збирають електромотоцикли лише для військових.

До бойових завдань адаптували модель спортивного мотоцикла "Хуліган". Такі мотоцикли використовують морська піхота, територіальна оборона та деякі інші підрозділи.

"Для військового електромотоцикла ми переробили готову китайську раму на 50%. Також розробили мікроелектроніку: контролер і блок управління двигуном, програмне забезпечення. Тобто інтелектуальна частина – на 90 відсотків наша розробка", – ділиться Дімов.

Модель електромотоцикла для ЗСУ фото MYBRO

Батареї складають самостійно з готових блоків китайського виробництва. Їхню архітектуру та електроніку для управління розробили в Україні.

"Електромотоцикли мають низку переваг: вони тихі, мають хорошу тягу та високу прохідність. Третя особливість, яка має принципове значення, – електромотоцикл не видно в тепловізор. Температура двигуна дорівнює температурі тіла людини, тому його можна замаскувати так само, як людину", – пояснює засновник MYBRO.

Комерційна вартість електромотоцикла, який компанія розробила для потреб оборони, становить 8,5 тис дол. Військові отримують їх за собівартістю – 6,3 тис дол. Мотоцикли привозять в Україну в розібраному вигляді і збирають в Одесі. З міркувань безпеки компанія відмовилася від зберігання техніки на складі.

За період існування майстерні вдалося зібрати кілька тисяч електромотоциклів. Пік виробництва припав на 2021 рік. Після початку великої війни попит на електромотоцикли суттєво впав, тому компанія значно скоротила обсяги збирання і зосередилася на електромотоциклах для військових.

"Сплеск попиту серед звичайних людей був у другій половині 2022 року, коли був дефіцит пального. Тоді нам вдалося швидко розпродати весь склад електроскутерів. Останні пів року в нас купують електромотоцикли лише військові. Після зміни кон'юнктури ринку команда сфокусувалася на виході на американський ринок", – каже засновник MYBRO.

Найбільша проблема – спеціалісти

Дімов пригадує, що до 2022 року компанія не відчувала браку кадрів: одних тільки майстрів з ремонту електротехніки було дванадцять. Після початку великої війни штат суттєво скоротився: залишилося лише два конструктори.

"Обидва конструктори в підвішеному стані, бо я не можу вирішити питання їхнього бронювання. Якщо питання не вирішиться, ми втратимо спеціалістів. Це ключова проблема для українського бізнесу, який щось розробляє. Процедура бронювання навіть для тих людей, які щось виробляють для перемоги, складна і бюрократизована", – скаржиться засновник компанії.

Наприкінці 2023 року команда MYBRO стала однією з десяти українських стартапів, які представили Україну на Consumer Electronics Show (CES – виставка побутової електроніки) у Лас-Вегасі. "На виставці ми були представлені заочно, бо не змогли виїхати з України: не погодили виїзд у Держприкордонслужбі", – пояснює підприємець.

Складнощі з кадрами в Україні та нові контакти після участі в міжнародних заходах підштовхнули підприємця до розширення та часткової релокації компанії за кордон. Виробничу частину засновник вирішив перенести в США. Там він знайшов партнерів, готових інвестувати 1,4 млн дол у створення цеху крупновузлового збирання електромотоциклів MYBRO в Далласі.

Команда інженерів та дизайнерів за можливості залишатиметься українською. Конструкторське бюро в Одесі також залишиться. "Наші вміють це робити добре. Вони зроблять це дешевше, ніж американці, і якісніше, ніж китайці", – каже Дімов.

Майбутнє одеських електромотоциклів

Підприємець зараз перебуває в США, де разом з партнерами залучає фінансування і запускає виробництво електромотоциклів. Він бачить два варіанти розвитку свого бізнесу і обидва залежать від подій на фронті.

Електромотоцикли працюють без шуму і не виділяють тепловізійний слід, що особливо важливо для військових фото MYBRO

"Оптимістичний сценарій полягає в запуску великовузлового збирання в Україні, якщо до кінця 2024 року закінчиться активна фаза війни. Тут це зробити дешевше, ніж у США чи навіть Китаї, а інженери і конструктори надійніші. Якщо ж війна в Україні триватиме, то виробництво буде в Китаї, крупновузлове збирання – у США, а згодом і саме виробництво перенесемо у Сполучені Штати", – резюмує Дімов.