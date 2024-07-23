Чиновникам метро Киева объявили подозрение из-за затопления синей ветки

Подольская окружная прокуратура объявила подозрение о служебной халатности двум должностным лицам Киевского метрополитена из-за затопления синей ветки между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Так, подозрения получили начальник службы пути, тоннельных сооружений и зданий Сидоренко Владимир и главный инженер Виктор Выговский, говорят источники УП в правоохранительных органах.

Досудебное расследование установило, что ненадлежащее исполнение должностных обязанностей указанными работниками повлекло разгерметизацию тоннеля, возникновение трещин в стенах и дальнейшее подтопление на участке киевского метро в пределах Оболонско-Теремковской линии.

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Должностные лица не осуществляли надлежащего осмотра тоннелей, обследования и наблюдения за ослабленными конструкциями, что привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Это привело к образованию сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени, что в конечном итоге привело к постепенному разрушению отдельных элементов тоннелей.

В результате только за период с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 млн грн, а КП "Киевский метрополитен" из-за закрытия станций метро недополучило доходы на сумму почти 26 млн грн.

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Теремки и Голосеев без метро. Что случилось с "синей" веткой метрополитена

Напомним:

Аварийная ситуация, которая возникла между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", произошла из-за несоблюдения технологий строительства 15 лет назад.

На строительной площадке между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская" работы продолжаются круглосуточно, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро в начале осени 2024 года.

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.

Киевская городская государственная администрация заложила 400 миллионов гривен в бюджете города на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".

Работы по реконструкции тоннеля киевского метро между станциями синей ветки "Лыбедская" и "Демеевская" выполнены на 40%.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на закрытом участке синей ветки метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" идут по графику. Движение поездов на шести станциях должны восстановить уже летом.

В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Теремки" организовали движение наземного транспорта, который будет дублировать маршруты закрытых станций метро.

В декабре в КГГА заявляли, что завершить восстановительные работы и восстановить движение между "Лыбедской" и "Демеевской" планируется в течение шести месяцев.

Экономическая правда.