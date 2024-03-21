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Ремонт тунелю метро біля "Деміївської" коштуватиме до 400 мільйонів – Кличко

Четвер, 21 березня 2024, 20:40 - Олександр Колесніченко
 
автострада

Київська міська державна адміністрація заклала 400 мільйонів гривень у бюджеті міста на ремонт ділянки тунелю метрополітену між станціями "Либідська" і "Деміївська".

Про це заявив міський голова Віталій Кличко на засіданні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради.

Точна сума робіт стане відомою через два тижні – після відкриття котловану і проведення експертизи. Для фінансування ремонтних робіт використовуються кошти резервного фонду.

Підрядником робіт виступає група компаній "Автострада" Максима Шкіля. За їхньою оцінкою, наразі виконано близько 40% загального обсягу робіт.

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Економічна правда

метрополітен Київ
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