Ремонт тунелю метро біля "Деміївської" коштуватиме до 400 мільйонів – Кличко
Четвер, 21 березня 2024, 20:40 -
Київська міська державна адміністрація заклала 400 мільйонів гривень у бюджеті міста на ремонт ділянки тунелю метрополітену між станціями "Либідська" і "Деміївська".
Про це заявив міський голова Віталій Кличко на засіданні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради.
Точна сума робіт стане відомою через два тижні – після відкриття котловану і проведення експертизи. Для фінансування ремонтних робіт використовуються кошти резервного фонду.
Підрядником робіт виступає група компаній "Автострада" Максима Шкіля. За їхньою оцінкою, наразі виконано близько 40% загального обсягу робіт.
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Економічна правда
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