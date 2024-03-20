Ремонтні роботи між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" в Києві виконали на 40% – Кличко
Роботи з реконструкції тунелю київського метро між станціями синьої гілки "Либідська" та "Деміївська" виконані на 40%.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає пресслужба КМДА.
На майданчику, в три зміни, працюють 60 робітників та понад 10 одиниць техніки.
"За два тижні можна буде побачити верхню частину тунелю і те, чи були дотримані технології його будівництва. Тоді фахівці зможуть робити висновки щодо причини виникнення загрози аварійної ситуації в тунелі на "Деміївській"", – повідомив голова столиці.
Також тривають негобхідні роботи в тунелі - і з його укріплення, і з подальшого ремонту.
"За оцінкою підрядної організації, на сьогодні виконано близько 40% загального обсягу робіт. Ми робимо все можливе, щоб наприкінці літа повністю відновити рух між станціями "Деміївська" і "Либідська"", – резюмував Кличко.
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Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що ремонтні роботи на закритій ділянці синьої гілки метро між станціями "Либідська" та "Деміївська" йдуть за графіком. Рух поїздів на шести станціях мають відновити вже влітку.
У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.
У грудні в КМДА заявляли, що завершити відновлювальні роботи та відновити рух між "Либідською" та "Деміївською" планується протягом шести місяців.