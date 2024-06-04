Новости 4 июня: отключения света, продление отсрочки от мобилизации для забронированных

Об отключениях света. Из-за превышения лимитов энергетики применили аварийные отключения в 7 областях и городе Киев.

В среду, 5 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

Об отсрочке от мобилизации. Кабмин продлил еще на три месяца отсрочки от мобилизации для тех, кто получил "бронь" от Минэкономики.

О горючем. Верховная Рада приняла за основу проект закона о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

Реклама:

Верховная Рада приняла законопроект №3356-д об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.

Об акцизе на сигареты. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект #11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.

О блокаде границы. Поляки заблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Украиной.

Реклама:

Эксклюзив ЭП

Харьков безальтернативный. Как обстрелы влияют на печать книг?

Город, где печатаются 80% украинских книг, под постоянными обстрелами. Почему Харьков остается безальтернативным местом печати для издателей? (укр)

Сколько еще будем без света? Все, что нужно знать об отключении электроэнергии

Почему у одних есть свет, а у других нет, на сколько часов будут включать электроэнергию в пиковые месяцы потребления лета и зимы и есть ли заговор энергетиков с ТЦК? Интервью с гендиректором поставщика электроэнергии YASNO Сергеем Коваленко. (укр)