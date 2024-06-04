В среду свет будут выключать все сутки по всей стране согласно графикам
Вторник, 4 июня 2024, 18:17 -
В среду, 5 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей", - говорится в сообщении.
При превышении лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей, подчеркнули в "Укрэнерго".
Реклама:
Напомним:
Из-за превышения лимитов энергетики применили аварийные отключения в 7 областях и городе Киев.
Читайте также: Сколько еще будем без света? Все, что нужно знать об отключении электроэнергии
Реклама:
Экономическая правда
Реклама: