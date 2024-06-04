Рада обязала с мая 2025 года добавлять в бензин биотопливо

Верховная Рада приняла законопроект №3356-д об обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект в целом поддержали 235 нардепов.

Согласно документу, с мая следующего года в бензине должно обязательно быть жидкое биотопливо на уровне не менее 5%.

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В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является создание нормативно-правовой базы для развития сферы производства, оборота и использования жидкого биотоплива на транспорте.

Также отмечается, что Украина со вступлением в Энергетическое Сообщество взяла на себя обязательства принять новое законодательство в этой сфере.

Законопроект передает введение учета и контроля содержания биокомпонентов в бензинах, а также - установление ответственности за несоблюдение квот производителями, импортерами и реализаторами.

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При этом технические характеристики топлива с биокомпонентами обязательно должны соответствовать требованиям технических регламентов, гармонизированных европейских стандартов и других нормативно-правовых актов.

Согласно документу, продажа бензина без биотоплива будет наказываться штрафом в размере семи размеров прожиточных минимумов (сейчас - 3028 грн) для трудоспособных лиц за каждые 1000 литров полученной для реализации партии (по состоянию на 2024 год это более 21 тыс грн).

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Напомним:

Киевсовет обратился к Верховной Раде и Кабинету министров Украины о недопустимости повышения акцизов на топливо.

Верховная Рада приняла за основу проект закона о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

Экономическая правда