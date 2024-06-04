Рада поддержала в первом чтении повышение акцизов на сигареты

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект #11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"За основу - 249 голосов", - сообщил он.

Нардеп пояснил, что по законопроекту акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне. В 2025-м году он вырастет на +23%, а потом 2016-2028 будет по +5%.

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"В этом году увеличение будет только в случае девальвации", - добавил Железняк.

Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 млн грн, в 2026 году - 5 млрд грн, в 2027 году - 9,3 млрд грн, в 2028 году - 13,8 млрд грн.

Напомним:

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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал правительственный законопроект об увеличении акцизов на сигареты.

Экономическая правда.