Парламент в первом чтении проголосовал за повышение акцизов на топливо
Верховная Рада приняла за основу проект закона о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает LIGA.net.
По информации парламентария, депутаты поддержали не правительственный законопроект, а альтернативный №11256-2 с меньшими акцизами на сжиженный автомобильный газ (LPG), сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За принятие законопроекта проголосовали 227 народных депутатов при 226 минимально необходимых.
В соответствии с положениями европейской директивы № 2003/96/ЕС, минимальные ставки акцизного налога должны составлять: для бензина - 359 евро за 1000 литров, для дизельного топлива - 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа - 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 68 евро за 1 000 литров).
Повышение акцизов до этих показателей будет растянуто во времени на пять лет и составит от 34% до 136% от нынешнего уровня в зависимости от типа топлива.
Сейчас ставка акциза для бензина составляет 213,5 евро за 1000 литров, для дизеля - 139,5 евро, автогаза - 52 евро, альтернативного топлива - 162 евро.
Читайте также: Налоги на топливо снова вырастут: когда и на сколько подорожают бензин и дизель
Напомним:
Киевсовет обратился к Верховной Раде и Кабинету министров Украины о недопустимости повышения акцизов на топливо.