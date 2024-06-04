Парламент в первом чтении проголосовал за повышение акцизов на топливо

Верховная Рада приняла за основу проект закона о повышении ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в Евросоюзе.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает LIGA.net.

По информации парламентария, депутаты поддержали не правительственный законопроект, а альтернативный №11256-2 с меньшими акцизами на сжиженный автомобильный газ (LPG), сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За принятие законопроекта проголосовали 227 народных депутатов при 226 минимально необходимых.

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В соответствии с положениями европейской директивы № 2003/96/ЕС, минимальные ставки акцизного налога должны составлять: для бензина - 359 евро за 1000 литров, для дизельного топлива - 330 евро за 1000 литров, а для сжиженного газа - 125 евро за 1 000 килограмм (ориентировочно 68 евро за 1 000 литров).

Повышение акцизов до этих показателей будет растянуто во времени на пять лет и составит от 34% до 136% от нынешнего уровня в зависимости от типа топлива.

Сейчас ставка акциза для бензина составляет 213,5 евро за 1000 литров, для дизеля - 139,5 евро, автогаза - 52 евро, альтернативного топлива - 162 евро.

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Напомним:

Киевсовет обратился к Верховной Раде и Кабинету министров Украины о недопустимости повышения акцизов на топливо.