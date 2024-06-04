Кабмин продлил отсрочку от мобилизации на три месяца тем, кто имеет "бронь" от Минэкономики
Кабмин продлил еще на три месяца отсрочки от мобилизации для тех, кто получил "бронь" от Минэкономики.
Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.
Бронирование автоматически продлевается на три месяца для тех, у кого не закончился его срок на момент принятия постановления, то есть 7 мая.
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Напомним:
Оборонные предприятия, которые признаны критически важными для экономики Украины и законно могут бронировать до 100% работников, призывают власти не мобилизовать официально трудоустроенных работников во время сверки данных в ТЦК и СП.
Правительственное постановление о запуске электронного бронирования через "Дію" будет готово в ближайшее время, а работа над функционалом займет три-четыре недели.
Экономическая правда.