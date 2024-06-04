Энергетики применили аварийные отключения света в 7 областях и Киеве

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Из-за превышения лимитов энергетики применили аварийные отключения в 7 областях и городе Киев.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В связи с повышением лимитов потребления "Укрэнерго" вынуждено применить с 14:25 аварийные отключения, а с 14:50 - специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в Донецкой, Житомирской, Николаевской, г. Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

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Отмечается, что аварийные отключения будут отменены после возвращения потребления областей в определенные лимиты. После этого будут действовать графики почасовых отключений.

Напомним:

Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме экстренные отключения света применяют в Киевской и Донецкой областях.

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Из-за превышения лимитов энергетики вводят экстренные отключения света в Киеве.

Экономическая правда.