Энергетики применили аварийные отключения света в 7 областях и Киеве
Из-за превышения лимитов энергетики применили аварийные отключения в 7 областях и городе Киев.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"В связи с повышением лимитов потребления "Укрэнерго" вынуждено применить с 14:25 аварийные отключения, а с 14:50 - специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в Донецкой, Житомирской, Николаевской, г. Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.
Кроме того, возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.
Отмечается, что аварийные отключения будут отменены после возвращения потребления областей в определенные лимиты. После этого будут действовать графики почасовых отключений.
Напомним:
Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме экстренные отключения света применяют в Киевской и Донецкой областях.
Из-за превышения лимитов энергетики вводят экстренные отключения света в Киеве.
Экономическая правда.