В "Гулливере" назвали решение о передаче ТРЦ в управление АРМА "неправосудным": будут подавать апелляцию

В ТРЦ "Гулливер" заявили, что решение Шевченковского райсуда Киева о передаче ТРЦ в управление АРМА "является абсолютно не правосудным". Его обжалуют в апелляционном суде.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ТРЦ "Гулливер", которое есть в распоряжении ЭП.

"Ранее Шевченковский райсуд неоднократно подчеркивал, что установленный судом запрет распоряжения имуществом является обязательным условием передачи активов в управление АРМА (дела № 761/11158/19, № 761/9803/20, № 761/9792/20, № 761/6797/19 и другие).

При этом ни запрет распоряжения, ни запрет пользования не применялись судом при наложении ареста на БФК Gulliver для сохранения его как вещественного доказательства (в соответствии с определениями Киевского апелляционного суда от 09.04.2024 года по делу № 761/43264/23). Ни детектив БЭБ, ни прокурор не смогли объяснить, каким образом передача БФК Gulliver в управление АРМА будет способствовать сохранению такого вещественного доказательства, особенно если принимать во внимание обязанность АРМА сохранить экономическую стоимость этого актива.

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Детектив БЭБ и прокурор фактически признали, что у них нет понимания, для чего передавать Gulliver в управление АРМА. Они полностью проигнорировали все негативные последствия такой передачи для владельца Gulliver, для государственных банков (в таком случае будет прекращено погашение кредита перед ними) и государственного бюджета (прекращение уплаты налогов ООО "ТРИ О", которому принадлежит Gulliver)", - говорится в позиции ТРЦ.

Там добавили, что от Государственной налоговой службы не поступало никаких сообщений о налоговом долге со стороны ООО "ТРИ О".

"Официальные справки об этом были предоставлены и детективу БЭБ, и прокурорам, и судьям Шевченковского райсуда. Как и выводы судебных экспертов, которые полностью опровергли любые подозрения в сторону руководства Gulliver относительно неуплаты налогов", - говорится в заявлении.

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"Руководству ООО "ТРИ О", которое является владельцем БФК Gulliver, не объявлялось подозрений в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. Суд не получил никаких доказательств ни совершения такого преступления, ни причастности к нему.

Материалы по подозрению в уклонении от уплаты налогов выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование по которому уже завершено. Вопрос о наложении ареста на Gulliver и передаче его в управление АРМА решался не в рамках этого производства. Поэтому любые обоснования передачи Gulliver в управление АРМА являются манипуляцией.

Решение Шевченковского районного суда города о передаче БФК Gulliver в управление АРМА противоречит не только законодательству, но и здравому смыслу. Оно обязательно будет обжаловано в Апелляционном судье", - заявили в "Гулливере".

Напомним:

Шевченковский райсуд Киева 3 июня передал имущество киевского "Гулливер" бизнесмена Виктора Полищука в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Ранее Forbes писал, что с начала полномасштабной войны в 2022 году компании Виктора Полищука перестали обслуживать кредиты перед госбанками. Сообщалось, что погашение должно было состояться в 2025-м, но после кризиса 2014-2016 годов долг перестал обслуживаться.

В мае 2023 года сообщалось, что директору столичного ТРЦ "Гулливер" Ирине Круппе сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на 145 миллионов. Сообщалось, что речь идет о компании - владельце ТРЦ "Гулливер", ООО "Три О", и его руководительнице Ирине Круппе.

9 апреля 2024 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и наложил арест на имущество ООО "Три О", в частности на "Гулливер".

Собощалось также, что Офис генерального прокурора Украины инициировал передачу киевского торгово-офисного центра "Гулливер", который принадлежит бизнесмену Виктору Полищуку, в управление АРМА.

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Экономическая правда