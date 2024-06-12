Всемирный банк и ЕБРР инвестируют 435 миллионов долларов в слияние "Датагруп-Воля" и Lifecell

IFC и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планируют инвестировать до $435 млн в слияние "Датагруп-Воля" и Lifecell.

Об этом сообщает пресс-служба IFC

"IFC и Европейский банк реконструкции и развития завершают совместную оценку в поддержку знаковой сделки, инициированной NJJ Holding, Horizon Capital и „Датагруп-Воля". Соглашение поддержит слияние "Датагруп-Воля", оператора фиксированной связи, с наиболее динамично растущим мобильным оператором страны Lifecell, с целью создания ведущего интегрированного национального оператора телекоммуникационных услуг", - говорится в сообщении.

Потенциальное совместное финансирование в размере до $435 млн сделает возможным крупнейшие прямые иностранные инвестиции в Украину.

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Справка. IFC - подразделение Группы Всемирного банка, который является одним из крупнейших глобальных институтов развития, деятельность которого сфокусирована на частном секторе формирующихся рынков.

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lifecell в шаге от продажи французскому миллиардеру Ксавье Ньелю: подробности крупнейшей сделки времен большой войны

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Напомним:

В октябре 2023 года Шевченковский районный суд Киева арестовал активы подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана. Среди них - мобильный оператор lifecell.

Согласно материалам дела, компания LetterОne Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова владеет 19,8% Turkcell через IMTIS Holdings S.A.R.L.

В то же время уже через несколько дней суд уточнил решение об аресте акций мобильных операторов Киевстар и lifecell, который теперь касается только долей, контролируемых российскими олигархами. То есть, речь идет лишь о 19,8%, а не обо всем уставном капитале.

В марте 2024 года Антимонопольный комитет обнаружил основания для запрета на приобретение DVL Telecom, входящей во французскую группу NJJ, контроля над группой "Лайфселл".

Впоследствии сообщалось, что сделка по продаже lifecell, вероятно, будет закрыта до сентября 2024 года. Продажа состоится только тогда, когда государство взыщет в свою пользу пакет акций компании, опосредованно принадлежащий подсанкционному российскому олигарху Михаилу Фридману и его партнерам.

В апреле lifecell обжаловал решение суда о замораживании доли Фридмана (19% акций) в компании.

Киевский апелляционный суд 16 апреля не отменил арест 100% корпоративных прав оператора башен UkrTower, который принадлежит турецкому телеком-холдингу Turkcell. Через два дня состоялось второе заседание, на котором арест таки сняли.

Сделка по покупке французским миллиардером Ксавье Ньелем провайдера фиксированного интернета "Датагруп-Volia" и оператора lifecell принесет в страну 1,5 млрд долларов инвестиций.

Экономическая правда.