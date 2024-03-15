Угода з продажу lifecell, ймовірно, буде закрита до вересня 2024 року - ЗМІ

Угода з продажу lifecell, ймовірно, буде закрита до вересня 2024 року. Продаж відбудеться лише тоді, коли держава стягне у свою користь пакет акцій компанії, що опосередковано належить підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману та його партнерам.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

За словами джерела в ОП, першим кроком має стати стягнення пакета акцій lifecell, що опосередковано належить підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману та його партнерам. 7 березня АМКУ не дозволив купівлю lifecell, бо виявив підстави для заборони зазначених концентрацій. Причина – наявність підсанкційних осіб у структурі власності української компанії - Turkcell має серед акціонерів підсанкційних російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Андрія Косогова.

Співрозмовники Forbes в Офісі президента, партії "Слуга народу" та уряді переконані, що угода відбудеться, але після стягнення частки росіян у держвласність. Це може статися вже у квітні-травні.

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Гендиректор lifecell Ісмет Язиджи каже, що угоду реально буде закрити до кінця 2024-го.

"Є сподівання, що все буде вирішено в період між квітнем та вереснем цього року", – вважає топменеджер.

Французький мільярдер Ксав’є Ньєль готовий заплатити за lifecell та ще два українські активи турецької Turkcell 525 млн доларів.

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Антимонопольний комітет виявив підстави для заборони на придбання DVL Telecom, що входить до французької групи NJJ, контролю над групою "Лайфселл".