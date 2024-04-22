Суд все ж зняв арешт із компанії UkrTower, яку разом із lifecell купує французький мільярдер Ньєль

Київський апеляційний суд не скасував арешт 100% корпоративних прав оператора веж UkrTower, який належить турецькому телеком-холдингу Turkcell.

Про це йдеться в ухвалі суду від 16 квітня, яку опублікували 22 квітня.

Мобільного оператора lifecell разом із мережею колцентрів Global Bilgi та оператором веж UkrTower купує французький мільярдер Ксавʼє Ньєль за 525 млн дол.

У рішенні суду йдеться, що 100% корпоративних прав UkrTower залишаються арештованими.

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Як писала ЕП, 16 квітня Київський апеляційний суд скасував арешт 19,8% акцій мобільного оператора lifecell та 100% його дочірньої платіжної системи Paycell. Це рішення суду дало "зелене світло" для завершення однієї з найбільших угод на українському ринку за останні роки.

Однак доля UkrTower тоді була невідома через те, що суддя тихо оголошував рішення, його не зрозуміли ні слухачі, ні сторони процесу.

Без зняття арешту UkrTower закриття угоди щодо купівлі lifecell неможливе.

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Оновлено.

У коментарі Forbes "Датагруп-Volia" заявила, що 18 квітня відбулося друге засідання, на якому арешт все ж був знятий. Ухвала поки не опублікована.

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Економічна правда