Новости 12 апреля: ФГИУ установил цену госдоли Ocean Plaza, бизнес Харьковщины освобожден от некоторых налогов

Про ограничение света. Украинцам стоит экономить потребление электроэнергии каждый день в пиковые часы (с 19:00 до 22:00).

Об ударах по российским НПЗ. Международное энергетическое агентство вслед за США заявило, что атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы рискует подорвать мировые рынки нефтепродуктов.

О Трипольской ТЭС. Трипольская ТЭС была очень большим объектом, который невозможно было полностью защитить только инженерными сооружениями. Нужно было применить еще соответствующие средства ПВО.

О свете летом. Украинцам стоит быть готовыми ко всем возможным сценариям весной-летом, из-за российских атак. В частности, держать наготове генераторы и павербанки. В то же время энергетики сделают все возможное, чтобы они не понадобились.

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Об Ocean Plaza. Фонд государственного имущества провел первое заседание аукционной комиссии по продаже государственной доли в ООО ""Инвестиционный союз "Лыбидь" (ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве). Стартовую цену на госдолю установили на уровне 1,65 миллиарда гривен.

О Литве. Расследователи литовского издания LRT обнаружили, что компания Plungės kooperatinė prekyba, входящая в группу Vičiūnai (владелец бренда Vici), более десяти раз перевозила в Россию товары, подпадающие под санкции.

О налогах Харьковщины. Кабинет Министров разрешил властям Харьковской области освобождать местный бизнес от уплаты некоторых местных налогов и сборов.

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О поставках микросхем в РФ. Санкционный отдел Министерства финансов США расследует деятельность нескольких американских и иностранных компаний по поставкам микросхем военного назначения, которые попадают в Россию. Под наблюдением, в частности, более 600 дистрибьюторов с которыми работают компании.

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Россия продолжает уничтожать украинскую энергетику. Что будет с Украиной без ТЭС? Разъяснение

Россияне добивают украинскую маневренную генерацию. К чему готовиться украинцам в случае ее полного уничтожения?