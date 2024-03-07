Новости 7 марта: сбой в ukr.net, ЕС оставил за собой право возобновить пошлины на украинскую продукцию

О сбое в ukr.net. Украинский интернет-портал, агрегатор новостей UKR.NET по неизвестным причинам был отключен регистратором доменных имен.

После временной блокировки, домен агрегатора новостей ukr.net снова возобновил работу.

О НБУ. Закон о мобилизации не повлиял заметно на ситуацию со средствами украинцев на счетах в банках, заявили в Нацбанке.

О пошлине на украинскую продукцию. ЕС оставляет за собой право возобновить пошлины, если импорт украинских продуктов, таких как мясо птицы, яйца и сахар существенно превысит объемы 2022 и 2023 годов.

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О пенсии. Более 21% украинских пенсионеров имеют право на льготные условия выхода на пенсию, которые касаются как пенсионного возраста, так и способа расчета размера пенсии.

Об АРМА. Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало продавать арестованные активы через госсистему Прозорро.Продажи.

Экслюзивы ЭП

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