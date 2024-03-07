АРМА начало продавать арестованные активы через Прозорро.Продажи

фото: Прозорро.Продажи

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) начало продавать арестованные активы через госсистему Прозорро.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба Прозорро.Продажи.

Первый онлайн-аукцион состоялся 6 марта - первым выставленным на электронные торги арестованным активом было 1,2 тыс тонн зерна пшеницы озимой 4 класса.

"Для участия в онлайн-аукционе по продаже этого зерна зарегистрировался один участник - ООО "Инга", который предложил за него 4,9 миллиона гривен. Компания определена победителем торгов в соответствии с действующим законодательством, которым предусмотрена реализация актива в системе при условии участия даже одного участника.

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Победитель торгов получил право выкупа лота по предложенной им цене, превышающей стартовую цену лота", - говорится в сообщении.

Лот состоял из трех партий пшеницы, арестованных по решению Центрального районного суда Николаева в августе 2023 года. Дело касается выращивания сельскохозяйственных культур на землях обороны без разрешения Минобороны.

Отмечается, что реализатором первого арестованного актива АРМА на Прозорро.Продажи была аккредитованная в системе площадка "Полонекс", которая выиграла конкурс по организации такого аукциона.

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Напомним:

Сообщалось, что арестованные активы в управлении Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) будут реализовываться через онлайн-аукционы Прозорро.Продажи.

Экономическая правда